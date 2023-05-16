Набиуллина: восстановлены права российских инвесторов на сумму около 3 трлн рублей
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Её заявление, сделанное во время конференции НАУФОР, приводит РИА Новости.
Она назвала в числе принятых мер принудительную конвертацию депозитарных расписок, принудительный перевод учёта прав в российскую учётную инфраструктуру, а также замещающие облигации.
При этом Набиуллина добавила, что часть активов российских инвесторов остаётся заблокированной.
Ранее Набиуллина заявила, что регулятор знает о единичных случаях выдачи разрешений и отказов частным инвесторам в разморозке их активов, однако тенденции к общей разблокировке пока не видит.
В конце января глава инвестиционных финансовых посредников ЦБ России Ольга Шишлянникова сообщала, что объём заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 трлн рублей по состоянию на 30 ноября.