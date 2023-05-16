Минэнерго: Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан
- © РИА Новости / Максим Богодвид
Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
«В настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан», — цитирует его ТАСС.
Саткалиев отметил, что переговоры идут в конструктивном ключе.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что проект газового союза России, Казахстана и Узбекистана позволит укрепить энергетическую безопасность.