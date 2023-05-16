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Минэнерго: Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан

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Власти Казахстана обсуждают вопрос транзита российского газа через свою территорию в Узбекистан.
Минэнерго: Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

«В настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан», — цитирует его ТАСС.

Саткалиев отметил, что переговоры идут в конструктивном ключе.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что проект газового союза России, Казахстана и Узбекистана позволит укрепить энергетическую безопасность.

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