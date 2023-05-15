ЕК: Китай станет самой быстроразвивающейся экономикой в 2023 году
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, по данным осеннего прогноза, ожидался рост на уровне 4,5% в 2023 году.
При этом экономике США прочат рост до 1,4%, а рост глобального ВВП европейских стран ожидается на уровне 3,1%.
Еврокомиссия также улучшила прогноз по динамике ВВП России на 2023 год: согласно прогнозу, спад российской экономики по итогам 2023 года составит 0,9%.
В конце апреля Центробанк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году — ждёт её на уровне 4,5—6,5%.