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ЕК: Китай станет самой быстроразвивающейся экономикой в 2023 году

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В 2023 году Китай станет самой быстроразвивающейся экономикой мира, рост ВВП страны в нынешнем году ожидается на уровне 5,5%, следует из весеннего экономического прогноза Еврокомиссии.
ЕК: Китай станет самой быстроразвивающейся экономикой в 2023 году
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, по данным осеннего прогноза, ожидался рост на уровне 4,5% в 2023 году.

При этом экономике США прочат рост до 1,4%, а рост глобального ВВП европейских стран ожидается на уровне 3,1%.

Еврокомиссия также улучшила прогноз по динамике ВВП России на 2023 год: согласно прогнозу, спад российской экономики по итогам 2023 года составит 0,9%.

В конце апреля Центробанк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году — ждёт её на уровне 4,5—6,5%.

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