Жителей Москвы обучат азам инвестирования и финансовой грамотности

В Москве запустили информационный ресурс по обучению граждан инвестированию и получению доходов.

Так, телеканал «360» сообщает, что на портале «Открытый бюджет города Москвы» начали публиковать информацию о том, как получать прибыль путём инвестирования в рынок ценных бумаг.

Среди прочего москвичи смогут узнать подробнее о работе с облигациями, о фондовом рынке и других возможностях.

«Принято решение создать отдельную рубрику на портале «Открытый бюджет города Москвы». Первый блок материалов посвящён детальному разбору облигаций. В конце мая Москва выпустит специальные зелёные облигации для населения», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что ведомство создаёт модель кредитования под залог интеллектуальных прав.