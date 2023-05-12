Аналитик Мильчакова: цена нефти Brent может просесть до $70—72 за баррель

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT не исключила снижения цены на нефть Brent до $70—72 за баррель.

«Опубликованный в конце недели ежемесячный доклад ОПЕК разочаровал нефтяной рынок, так как эксперты нефтяного картеля повысили прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году всего на 0,4% по сравнению с оценочным показателем 2023 года из-за ожидаемого невысокого спроса в Китае, а также оценили текущую ситуацию на спотовом рынке как профицитную», — объяснила Мильчакова.

Специалист отметила, что это стало одним из драйверов падения цены на нефть. При этом, по её словам, на следующей неделе будет опубликован доклад Международного энергетического агентства. Если его прогнозы совпадут с прогнозами ОПЕК или окажутся ещё более тревожными, то стоимость нефти Brent может просесть до $70—72 за баррель.

«Также рынок будет отслеживать данные по коммерческим запасам нефти в США за неделю, рост или снижение которых соответствующим образом способны повлиять на нефтяные котировки», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что ОПЕК всё ещё ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки, до 101,9 млн баррелей в сутки.