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ОПЕК продолжает ждать роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки

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ОПЕК всё ещё ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки, до 101,9 млн баррелей в сутки.
ОПЕК продолжает ждать роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки
  • AP
  • © Lisa Leutner

«На 2023 год прогноз роста мирового спроса на нефть также совпадает с оценкой предыдущего месяца и составляет 2,3 млн баррелей в сутки», — цитирует РИА Новости майский доклад организации.

Отмечается, что данный прогноз зависит от многих факторов, в том числе от развития мировой экономики и геополитической напряжённости.

Ранее стало известно о том, что нефть марки Brent торгуется ниже $75 за баррель впервые с 27 марта.

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