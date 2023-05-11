ОПЕК продолжает ждать роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки

ОПЕК всё ещё ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки, до 101,9 млн баррелей в сутки.

«На 2023 год прогноз роста мирового спроса на нефть также совпадает с оценкой предыдущего месяца и составляет 2,3 млн баррелей в сутки», — цитирует РИА Новости майский доклад организации.

Отмечается, что данный прогноз зависит от многих факторов, в том числе от развития мировой экономики и геополитической напряжённости.

Ранее стало известно о том, что нефть марки Brent торгуется ниже $75 за баррель впервые с 27 марта.