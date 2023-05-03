Аналитик Юшков: на снижение цены на нефть влияют опасения рецессии экономики стран Запада
- РИА Новости
По мнению эксперта, на эти данные в основном влияют «некие опасения, что экономика западных стран может скатиться в рецессию».
«Все этого боятся и предпочитают избавиться от фьючерсов на нефть уже сейчас, пока цены ещё высокие, но от того, что они это делают, цена не снижается, снижается именно стоимость фьючерса на нефтяном рынке», — рассказал он.
Как отметил аналитик, всё это происходит на фоне того, что в конце марта Федеральная резервная система США повысила процентную ставку.
«Это приводит к тому, что постепенно денежная масса сжимается в экономике, кредиты становятся дорогими, их никто не берёт, и в том числе меньше денег попадает на биржу, а значит, любые биржевые товары трейдеры меньше покупают, и в том числе падает спрос на нефтяные фьючерсы, от этого цена и снижается», — объяснил собеседник RT.
По его словам, другой фактор, который оказывает влияние на рынок, — начавшееся с 1 мая сокращение добычи странами ОПЕК+.
«Суммарно, вместе с Россией, эти добровольные сокращения должны убрать с рынка 1 млн 660 тыс. баррелей в сутки, но пока на реальный баланс спроса и предложения это не влияет, потому что только несколько дней назад эта программа начала действовать», — заключил Юшков.
Ранее стало известно о том, что нефть марки Brent торгуется ниже $75 за баррель впервые с 27 марта