Аналитик Юшков: на снижение цены на нефть влияют опасения рецессии экономики стран Запада

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал данные о том, что нефть марки Brent торгуется ниже $75 за баррель впервые с 27 марта.

По мнению эксперта, на эти данные в основном влияют «некие опасения, что экономика западных стран может скатиться в рецессию».

«Все этого боятся и предпочитают избавиться от фьючерсов на нефть уже сейчас, пока цены ещё высокие, но от того, что они это делают, цена не снижается, снижается именно стоимость фьючерса на нефтяном рынке», — рассказал он.

Как отметил аналитик, всё это происходит на фоне того, что в конце марта Федеральная резервная система США повысила процентную ставку.

«Это приводит к тому, что постепенно денежная масса сжимается в экономике, кредиты становятся дорогими, их никто не берёт, и в том числе меньше денег попадает на биржу, а значит, любые биржевые товары трейдеры меньше покупают, и в том числе падает спрос на нефтяные фьючерсы, от этого цена и снижается», — объяснил собеседник RT.

По его словам, другой фактор, который оказывает влияние на рынок, — начавшееся с 1 мая сокращение добычи странами ОПЕК+.

«Суммарно, вместе с Россией, эти добровольные сокращения должны убрать с рынка 1 млн 660 тыс. баррелей в сутки, но пока на реальный баланс спроса и предложения это не влияет, потому что только несколько дней назад эта программа начала действовать», — заключил Юшков.

Ранее стало известно о том, что нефть марки Brent торгуется ниже $75 за баррель впервые с 27 марта