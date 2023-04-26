Аналитик Юшков объяснил снижение цены на нефть боязнью глобальной рецессии экономики

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал данные о том, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 31 марта.

Как отметил специалист, решение ОПЕК+ о сокращении объёмов производства нефти было объявлено в апреле, но речь идёт о том, что само снижение начнётся с мая.

«Никаких мер, которые могли бы поддержать цены на нефть, нет. Добыча находится на прежнем уровне. Только с мая они начнут снижать производство, а когда они достигнут плановых показателей, например Саудовская Аравия снизит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, пока неизвестно, поэтому никакой поддержки такой цены пока нет», — объяснил Юшков.

С другой стороны, по мнению аналитика, цена снова снижается, «потому что все боятся, что мировая экономика скатится в глобальную рецессию».

«Нефти нужно будет меньше, соответственно, будет переизбыток на рынке, и от этого сформируется переизбыток предложений, соответственно, будет низкая цена, и на этих опасениях цена и снижается», — добавил собеседник RT.

По словам эксперта, нынешняя ситуация ещё раз показывает правоту решения ОПЕК+ о добровольном снижении объёма производства. Он подчеркнул, что это было сделано «из объективных экономических обстоятельств для того, чтобы поддержать цену от 80 до 90$ за баррель».

Ранее стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE опустилась ниже $80 за баррель впервые с 31 марта.