Аналитики «Альфа-Форекс»: давление на американскую валюту поддерживает рубль
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«Целевым уровнем на неделю, скорее всего, будет диапазон примерно до 76—78 рублей за доллар против нынешних 76 рублей», — отметили эксперты.
По их словам, курс 84 рубля за евро в ближайшие недели может стать «комфортным уровнем».
«Однако внешние факторы по-прежнему остаются негативными. Поддерживают рубль давление на американскую валюту и конвертация экспортной выручки российскими компаниями», — заключили собеседники RT.
Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявил, что в мире могут возникнуть проблемы у тех, кто вкладывается в акции США.