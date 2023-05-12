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Аналитики «Альфа-Форекс»: давление на американскую валюту поддерживает рубль

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Анастасия Белоусова
Специалисты аналитического отдела компании «Альфа-Форекс» в беседе с RT рассказали, как будут меняться курсы доллара и евро в ближайшие дни.
Аналитики «Альфа-Форекс»: давление на американскую валюту поддерживает рубль
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«Целевым уровнем на неделю, скорее всего, будет диапазон примерно до 76—78 рублей за доллар против нынешних 76 рублей», — отметили эксперты.

По их словам, курс 84 рубля за евро в ближайшие недели может стать «комфортным уровнем».

«Однако внешние факторы по-прежнему остаются негативными. Поддерживают рубль давление на американскую валюту и конвертация экспортной выручки российскими компаниями», — заключили собеседники RT. 

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявил, что в мире могут возникнуть проблемы у тех, кто вкладывается в акции США.

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