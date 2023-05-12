Столичная IT-компания внесла десять собственных разработок в реестр «Банка технологий»

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что столичная компания «МосИТЛаб» представила десять разработок в реестр «Банка технологий» с прошлого года.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам Овчинского, IT-разработчик представил решения в области управления предприятием, эффективного планирования загрузки производственного оборудования, оптического контроля операционной линии и другие разработки.

Ранее НСН сообщала, что ведущие российские вузы предоставили 27 инновационных решений для отечественных предприятий. Их включил в свой перечень столичный сервис «Банк технологий».