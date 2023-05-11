Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ЦБ сообщили, что доля токсичных валют на рынке России сократилась в апреле до 62,3%

Короткая ссылка
Доля «токсичных валют» на рынке России сократилась в апреле до 62,3%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.
В ЦБ сообщили, что доля токсичных валют на рынке России сократилась в апреле до 62,3%
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Доля «токсичных» валют на рынке за счёт снижения объёма операций с евро с 23,5 до 17,8% сократилась до 62,3%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что объём валют дружественных стран на рынке России продолжает расти.

«В расчётах за внешнеэкономические операции доля юаня в структуре экспорта и импорта выросла до 18% и 27% соответственно», — добавили в ЦБ.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.

По его словам, процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить