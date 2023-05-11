В ЦБ сообщили, что доля токсичных валют на рынке России сократилась в апреле до 62,3%

Доля «токсичных валют» на рынке России сократилась в апреле до 62,3%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

«Доля «токсичных» валют на рынке за счёт снижения объёма операций с евро с 23,5 до 17,8% сократилась до 62,3%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что объём валют дружественных стран на рынке России продолжает расти.

«В расчётах за внешнеэкономические операции доля юаня в структуре экспорта и импорта выросла до 18% и 27% соответственно», — добавили в ЦБ.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.

По его словам, процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.