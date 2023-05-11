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Московская компания ISBC на 190% увеличила поставки изделий для чипирования животных

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Столичная компания ISBC, которая занимается выпуском продукции, предназначенной для автоматической идентификации, втрое увеличила поставки изделий для чипирования домашних питомцев.
Московская компания ISBC на 190% увеличила поставки изделий для чипирования животных

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт мэра Москвы. 

Так, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что в I квартале текущего года компания увеличила продажи изделий для подкожного чипирования домашних животных на 190% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

По его словам, каждый микрочип можно использовать в течение пяти лет.

Ранее НСН сообщала, что резиденты кластера фотоники особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представили свою продукцию на специализированной выставке.

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