Московская компания ISBC на 190% увеличила поставки изделий для чипирования животных
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт мэра Москвы.
Так, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что в I квартале текущего года компания увеличила продажи изделий для подкожного чипирования домашних животных на 190% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
По его словам, каждый микрочип можно использовать в течение пяти лет.
Ранее НСН сообщала, что резиденты кластера фотоники особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представили свою продукцию на специализированной выставке.