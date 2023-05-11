Московская компания ISBC на 190% увеличила поставки изделий для чипирования животных

Столичная компания ISBC, которая занимается выпуском продукции, предназначенной для автоматической идентификации, втрое увеличила поставки изделий для чипирования домашних питомцев.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Так, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что в I квартале текущего года компания увеличила продажи изделий для подкожного чипирования домашних животных на 190% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

По его словам, каждый микрочип можно использовать в течение пяти лет.

Ранее НСН сообщала, что резиденты кластера фотоники особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представили свою продукцию на специализированной выставке.