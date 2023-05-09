Таможня КНР: товарооборот России и Китая в начале года вырос на 41,3 %

Товарооборот между Россией и КНР в январе-апреле 2023 года вырос на 41,3 % и составил $73,148 млрд.

Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствуют данные главного китайского таможенного управления.

Отмечается, что КНР за отчётный период ввёз России товаров на $33,686 млрд. Этот рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 67,2 %.

В свою очередь, поставки из Россию в КНР выросли на 24,8 %, составив $39,462 млрд.

18 апреля вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что торговый оборот между Россией и Индией по итогам 2022 года возрос по сравнению с предыдущим годом более чем в 2,5 раза и составил свыше $35 млрд.