Глава Минпромторга Мантуров: товарооборот России и Индии в 2022 году превысил $35 млрд
Вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что торговый оборот между Россией и Индией по итогам 2022 года возрос по сравнению с предыдущим годом более чем в 2,5 раза и составил свыше $35 млрд.
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- © Bartosz Hadyniak
«Товарооборот между нашими странами в прошлом году увеличился более чем в 2,5 раза и превысил $35 млрд», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая по результатам I квартала 2023 года вырос на 38,7%.
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