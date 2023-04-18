Глава Минпромторга Мантуров: товарооборот России и Индии в 2022 году превысил $35 млрд

Вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что торговый оборот между Россией и Индией по итогам 2022 года возрос по сравнению с предыдущим годом более чем в 2,5 раза и составил свыше $35 млрд.

«Товарооборот между нашими странами в прошлом году увеличился более чем в 2,5 раза и превысил $35 млрд», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая по результатам I квартала 2023 года вырос на 38,7%.