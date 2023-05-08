«Ъ»: фонды российских акций принесли наибольшую доходность пайщикам в апреле

Фонды российских акций принесли наибольшую доходность пайщикам на рынке коллективных инвестиций в апреле.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В статье отмечается, что прошлый месяц был успешным практически для всех видов коллективных вложений.

Отмечается, что лучшая динамика наблюдалась у фондов, ориентированных на российские акции. Эти фонды уверенно росли в цене в свете намерений крупных эмитентов направить большие выплаты акционерам.

Газета со ссылкой на информацию InvestFunds уточняет, что стоимость паев подобных фондов увеличилась за месяц на 5—10%.

В апреле «Коммерсантъ» писал, что, несмотря на непростые экономические условия, дивидендная доходность многих компаний в России в 2023 году будет двузначной.