«Ъ»: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году

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Газета «Коммерсантъ» пишет, что, несмотря на непростые экономические условия, дивидендная доходность многих компаний в России в 2023 году будет двузначной.
«Ъ»: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году
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«По индексу Московской биржи она уже составляет около 11%», — указывается в материале.

По словам финансовых экспертов, данный показатель заметно выше ставок по депозитам, которые пока остаются на уровне 7,68% годовых.

Как отметил специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв, в конце I квартала суммарный объём выплат по дивидендам может превысить 875 млрд рублей, основная часть которых приходится на акции Сбербанка.

Также издание пишет, что аналитики придерживаются позиции, что для долгосрочных вложений физических лиц наиболее подходящими будут дивидендные фонды за счёт их меньшей волатильности. 

Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 млрд рублей.

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