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Россия вернулась в десятку самых крупных мировых экономик впервые с 2014 года

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Россия вернулась в десятку самых крупных мировых экономик впервые с 2014 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.
Россия вернулась в десятку самых крупных мировых экономик впервые с 2014 года
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Отмечается, что в прошлом году Россия произвела товары и услуги на $2,3 трлн. Это позволило стране занять восьмое место по данному показателю.

Агентство пишет, что до этого Россия входила в десятку в 2014 году, когда заняла девятое место с показателем ВВП $2,05 трлн.

В 2022 году крупнейшей экономикой мира оставались Соединённые Штаты, номинальный ВВП которых составил $25,46 трлн. На втором месте был Китай ($17,94 трлн), а на третьем — Япония с показателем $4,17 трлн.

Также в десятку крупнейших мировых экономик в прошлом году входили Германия, Индия, Великобритания, Франция, Канада и Италия.

Ранее РИА Новости сообщало, что внешний долг по отношению к ВВП в России упал до минимальных 16,6%.

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