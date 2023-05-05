Экономист Масленников допустил, что рубль останется на текущих значениях до середины мая

Ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

«В последнее время в рамках курсовой динамики возникла новая закономерность — в России теперь в конце каждого месяца по единому налоговому счёту и налоговому платежу происходит однократная выплата. Такое мощное укрепление российской валюты связано с концентрацией налоговых платежей и единовременным приходом денег экспортёров на валютный рынок», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, перспективы рубля зависят от ряда переменных, в том числе от геополитики и общего информационного фона.

Как считает Масленников, рубль останется на текущих позициях до середины мая, если ситуацию не изменят какие-либо внешнеполитические события.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН выразил мнение, что девальвация доллара является для США выходом из банковского кризиса.