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Небензя в очередной раз заявил, что Россия не может полагаться на доллар

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Российский постпред при ООН Василий Небензя в очередной раз заявил, что Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар как на всемирную валюту.
Небензя в очередной раз заявил, что Россия не может полагаться на доллар
  • AP

«Процесс перехода во взаимных расчётах на местные валюты отражает стремление стран избавиться от долларовой зависимости», — сказал он в интервью РИА Новости.

Небензя также напомнил о заявлениях главы МИД России Сергея Лаврова по поводу использования доллара Соединёнными Штатами в качестве рычага давления на разные страны, включая Россию.

«Поэтому, конечно, в этих условиях не можем полагаться на доллар как на всемирную валюту», — подчеркнул постпред.

Ранее кандидат экономических наук эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович в беседе с URA.RU выразила мнение, что страны могут отказаться от расчёта в долларах в ближайшие десять лет. 

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