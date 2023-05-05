Небензя в очередной раз заявил, что Россия не может полагаться на доллар
- AP
«Процесс перехода во взаимных расчётах на местные валюты отражает стремление стран избавиться от долларовой зависимости», — сказал он в интервью РИА Новости.
Небензя также напомнил о заявлениях главы МИД России Сергея Лаврова по поводу использования доллара Соединёнными Штатами в качестве рычага давления на разные страны, включая Россию.
«Поэтому, конечно, в этих условиях не можем полагаться на доллар как на всемирную валюту», — подчеркнул постпред.
Ранее кандидат экономических наук эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович в беседе с URA.RU выразила мнение, что страны могут отказаться от расчёта в долларах в ближайшие десять лет.