Экономист Федюкович: страны могут отказаться от расчёта в долларах в ближайшие десять лет

Кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович выразила мнение, что страны могут отказаться от расчёта в долларах в ближайшие десять лет. По её словам, осуществлять сделки в американской валюте становится невыгодно.

«Снижение курсовой разницы может существенно сократить экономическую выгоду таких сделок. Особенно страдают инвесторы. Прогнозировать быстрый отказ от «единой» валюты расчётов я бы не стала, хотя теоретически это возможно. Мы видим движение некоторых стран в этом направлении», — сказала Федюкович в беседе с URA.RU.

По её мнению, это рационализация экономических отношений и операций.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.