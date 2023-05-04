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Востоковед Балмасов высказался об отношениях России и Саудовской Аравии

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Востоковед Сергей Балмасов прокомментировал отношения России и Саудовской Аравии в нефтяной сфере.
Востоковед Балмасов высказался об отношениях России и Саудовской Аравии
  • РИА Новости

«Санкционный кризис в отношениях России и Запада сблизил саудитов с Москвой. Эр-Рияд примеряет на себя те санкции, которые США и страны ЕС выпустили против России по нефти», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, партнёров Москвы по ОПЕК+ всё устраивает.

«Если бы саудитов что-то не устраивало, то соглашение ОПЕК+ с высокой долей вероятности было бы пересмотрено», — добавил Балмасов.

Со своей стороны, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News высказался относительно «Северного потока — 2». Он отметил, что с технической точки зрения препятствий для возобновления поставок нет.

«Проблем здесь технических нет. Но я думаю, что Германия просто не решится даже ставить вопрос сейчас о возобновлении работы «Северного потока — 2», — отметил эксперт.

Ранее специалист по рынкам Александр Багманов прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

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