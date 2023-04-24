Специалист Багманов спрогнозировал динамику цен на нефть на ближайшую перспективу

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Специалист по рынкам Александр Багманов прокомментировал ситуацию на рынке нефти. В частности, он отметил, что всю прошлую неделю нефть находилась под давлением.
Специалист Багманов спрогнозировал динамику цен на нефть на ближайшую перспективу
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«Основной фактор риска — это туманные перспективы мировой экономики, в частности связанные с тем, что мировые ЦБ поднимают ставки на фоне достаточно высокой инфляции», — заявил эксперт в беседе с ФАН.

По его мнению, актуальным остаётся диапазон цен на нефть от $80 до $90 за баррель, и пока не ожидается, что показатель уйдёт заметно ниже отметки $80.

Как добавил Багманов, в мае возможен разворот к восстановлению цен на нефть, так как предложение снизится из-за действий ОПЕК+.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

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