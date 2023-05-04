ЛУКОЙЛ сообщил о завершении сделки по продаже НПЗ ISAB в Италии

Российская компания ЛУКОЙЛ завершила сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB в Италии группе G.O.I. Energy.

«ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщает, что Litasco S.A., 100% дочернее общество группы «ЛУКОЙЛ», и G.O.I. Energy S.r.L. закрыли сделку по продаже ISAB S.r.L. G.O.I. Energy после выполнения отлагательных условий, включая получение необходимых согласований со стороны итальянских властей», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что компания «ЛУКОЙЛ» заключила соглашение о продаже завода ISAB в Италии группе G.O.I. Energy.

Позднее появилась информация, что правительство Италии намерено проверить данную сделку после обращения Соединённых Штатов.