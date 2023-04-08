FT: Италия проверит сделку по продаже ЛУКОЙЛом своего НПЗ из-за вопросов со стороны США

Правительство Италии намерено проверить сделку по продаже российской компанией «ЛУКОЙЛ» своего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на острове Сицилия компании G.O.I. Energy после обращения Соединённых Штатов.

В январе стало известно, что ЛУКОЙЛ заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии группе G.O.I. Energy.

«Предполагалось, что сделка может быть закрыта до конца марта, однако итальянским властям потребовалось дополнительное время для её анализа», — сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника.

Отмечается, что сроки были продлены из-за того, что Вашингтон в неформальных разговорах попросил Рим подтвердить, что в работе G.O.I. Energy не было российского участия.

В декабре главный исполнительный директор ЛУКОЙЛа Вадим Воробьёв заявил, что завод компании в Болгарии поставляет нефтепродукты на внутренний рынок страны и в рамках квот на экспорт.