Основатель «Кораблика» Алексей Зуев приобрёл 29,9% «Детского мира»
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Бывшие члены совета директоров Павел Грачёв и Михаил Стискин продали свои доли.
«Алексей Зуев вместе с консорциумом инвесторов владеет 29,9% уставного капитала «Детского мира», — говорится в сообщении «Детского мира».
Сам Зуев выразил уверенность, что компания сможет укреплять своё отраслевое лидерство.
«Я полностью разделяю направленность на органический рост и поддерживаю проводимую трансформацию «Детского мира» в частный бизнес», — сказал он.
В ноябре 2022 года сообщалось, что совет директоров может провести поэтапную трансформацию компании «Детский мир» в частный бизнес.