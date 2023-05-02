Основатель «Кораблика» Алексей Зуев приобрёл 29,9% «Детского мира»

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Консорциум инвесторов во главе с основателем «Кораблика» Алексеем Зуевым приобрёл 29,9% «Детского мира».
Основатель «Кораблика» Алексей Зуев приобрёл 29,9% «Детского мира»
  • Gettyimages.ru
  • © Steven Robinson Pictures

Бывшие члены совета директоров Павел Грачёв и Михаил Стискин продали свои доли.

«Алексей Зуев вместе с консорциумом инвесторов владеет 29,9% уставного капитала «Детского мира», — говорится в сообщении «Детского мира».

Сам Зуев выразил уверенность, что компания сможет укреплять своё отраслевое лидерство.

«Я полностью разделяю направленность на органический рост и поддерживаю проводимую трансформацию «Детского мира» в частный бизнес», — сказал он.

В ноябре 2022 года сообщалось, что совет директоров может провести поэтапную трансформацию компании «Детский мир» в частный бизнес.

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