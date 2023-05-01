«Газпром» приостановил подачу газа в Армению до 4 мая из-за ремонта трубопровода

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«Газпром» приостановил подачу газа в Армению до 4 мая из-за ремонтных работ на газопроводе.
«Газпром» приостановил подачу газа в Армению до 4 мая из-за ремонта трубопровода
  • РИА Новости

Об этом заявили в компании «Газпром Армения».

Отмечается, что с 08:00 часов 1 мая до 20:00 часов 4 мая на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» будут проведены плановые ремонтные работы. Из-за этого будет приостановлена подача природного газа в Армению.

При этом бесперебойное газоснабжение потребителей республики в данный период будет осуществляться без ограничений за счёт внутренних резервов.

17 октября «Интерфакс» со ссылкой на ЗАО «Газпром Армения» сообщал о приостановке подачи природного газа из России в Армению 18 и 19 октября из-за планового ремонта.

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