«Газпром» приостановил подачу газа в Армению до 4 мая из-за ремонта трубопровода

«Газпром» приостановил подачу газа в Армению до 4 мая из-за ремонтных работ на газопроводе.

Об этом заявили в компании «Газпром Армения».

Отмечается, что с 08:00 часов 1 мая до 20:00 часов 4 мая на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» будут проведены плановые ремонтные работы. Из-за этого будет приостановлена подача природного газа в Армению.

При этом бесперебойное газоснабжение потребителей республики в данный период будет осуществляться без ограничений за счёт внутренних резервов.

17 октября «Интерфакс» со ссылкой на ЗАО «Газпром Армения» сообщал о приостановке подачи природного газа из России в Армению 18 и 19 октября из-за планового ремонта.