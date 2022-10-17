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Подачу газа из России в Армению временно приостановят из-за ремонта

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Подачу природного газа из России в Армении временно приостановят 18 и 19 октября из-за планового ремонта.
Подачу газа из России в Армению временно приостановят из-за ремонта
  • Gettyimages.ru
  • © FabioFilzi

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЗАО «Газпром Армения».

«В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» с 18 по 19 октября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению», — заявили в пресс-службе.

Газоснабжение потребителей в Армении будет осуществляться без ограничений за счёт внутренних ресурсов.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания полностью обеспечивает потребности российских потребителей в газе.

Также «Газпром» сообщил, что с начала текущего года сократил на 18% добычу газа — до 327,4 млрд кубометров. 

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