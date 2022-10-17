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В «Газпроме» сообщили о сокращении добычи газа с начала года на 18%

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«Газпром» с начала текущего года сократил на 18% добычу газа — до 327,4 млрд кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В «Газпроме» сообщили о сокращении добычи газа с начала года на 18%
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

«С 1 января по 15 октября 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 327,4 млрд кубометров», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что компания добыла на 72 млрд кубометров (18%) газа меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания полностью обеспечивает потребности российских потребителей в газе.

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