В «Газпроме» сообщили о сокращении добычи газа с начала года на 18%
- globallookpress.com
- © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua
«С 1 января по 15 октября 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 327,4 млрд кубометров», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что компания добыла на 72 млрд кубометров (18%) газа меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания полностью обеспечивает потребности российских потребителей в газе.