В «Газпроме» сообщили о сокращении добычи газа с начала года на 18%

«Газпром» с начала текущего года сократил на 18% добычу газа — до 327,4 млрд кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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«С 1 января по 15 октября 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 327,4 млрд кубометров», — говорится в заявлении в Telegram. Отмечается, что компания добыла на 72 млрд кубометров (18%) газа меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания полностью обеспечивает потребности российских потребителей в газе.