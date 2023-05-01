В России в два раза снизили комиссии банков за оплату по СБП для управляющих компаний

Комиссии банков для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, которые принимают оплату через Систему быстрых платежей (СБП), снизили вдвое с 1 мая.

«Банк России принял решение с 1 мая 2023 года снизить максимальный размер комиссий банков для таких организаций с 0,4 до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей», — приводит сообщение регулятора РИА Новости.

Уточняется, что граждане по-прежнему смогут оплачивать любые товары и услуги без комиссий.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщала, что регулятор может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП).

В настоящее время лимит бесплатных переводов в месяц в СБП составляет 100 тыс. рублей.