Первый зампред ЦБ Скоробогатова: лимит для бесплатных переводов в СБП могут пересмотреть

Банк России может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), на это есть запрос, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему», — ответила она на вопрос, планируется ли пересматривать лимит для бесплатных переводов через СБП. Её слова приводит ТАСС.

В настоящее время лимит бесплатных переводов в месяц в СБП составляет 100 тыс. рублей.

Ранее операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала «Известиям», что при стандартных переводах денег с карты на карту могут случаться ошибки, которые влекут за собой потерю денежных средств.

Подавляющее большинство таких ошибок связано с невнимательностью того, кто совершает перевод, отметила она.

Эксперт также напомнила о комиссиях, тарифах банков и условиях транзакций. По её словам, СБП-переводы, как правило, бесплатные, однако в каждом банке установлены свои лимиты, по исчерпанию которых с переводов взимается комиссия.