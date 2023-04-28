Набиуллина: введение цифрового рубля не приведёт к оттоку средств со счетов в банках

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Введение цифрового рубля не приведёт к значимому оттоку средств со счетов в банках, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: введение цифрового рубля не приведёт к оттоку средств со счетов в банках
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«Мы не ожидаем, что введение цифрового рубля будет сопровождаться каким-то значимым оттоком средств со счетов в банках», — цитирует её ТАСС.

Набиуллина пояснила, что цифровой рубль является в первую очередь средством для осуществления расчётов, а не средством сбережения.

Ранее стало известно, что Центробанк до конца года запустит цифровой рубль в обращение.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.

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