Министр финансов Силуанов заявил, что ЦБ до конца года запустит цифровой рубль в обращение

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Центробанк до конца года запустит цифровой рубль в обращение.

Об этом информирует РИА Новости.

«Сейчас развиваем цифровой рубль. Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», — сказал он на марафоне «Знание».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.

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