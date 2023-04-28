Аналитик Чернов спрогнозировал цену нефти марки Brent в диапазоне 76—80$ за баррель

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT дал прогноз по рынку нефти на неделю.

По словам специалиста, на следующей неделе во вторник, 2 мая, будут опубликованы данные по коммерческим запасам нефти в США за текущую неделю от Американского института нефти (API), а на следующий день выйдет уже официальная статистика от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

«Консенсус-прогноз аналитиков указывает на снижение запасов на 1,486 млн баррелей. Если снижение запасов подтвердится или его объёмы превзойдут прогнозы аналитиков, то стоимость нефти получит краткосрочный импульс к росту», — объяснил аналитик.

Он также добавил, что вышедшая на днях статистика за прошлую неделю показала, что запасы нефти в США сократились в три раза сильнее, чем ожидалось. После этих новостей стоимость нефти эталонной марки Brent выросла на $1,5 за баррель, но уже через несколько часов продолжила падение.

Кроме того, как напомнил Чернов, в среду, 3 мая, Федеральная резервная система США огласит решение по процентной ставке рефинансирования. Это событие, по мнению собеседника RT, окажет наибольшее влияние на все финансовые рынки на предстоящей неделе.

Также эксперт подчеркнул, что в начале следующей торговой недели волатильность рынков должна быть низкой на фоне выходных дней в Китае и странах ЕС.

«До среды мы прогнозируем торги нефтью эталонной марки Brent в диапазоне $76—80 за баррель. В среду краткосрочное влияние на котировки нефти окажет публикация данных по недельным запасам нефти в США от EIA, но движение её стоимости до конца следующей недели определит решение ФРС по ставке. Если ставку оставят без изменений (вероятность 14,6%), то стоимость нефти начнёт расти на фоне снижения рисков глобальной рецессии», — рассказал Чернов.

В таком случае, отметил он, до конца следующей недели котировки Brent могут вырасти вплоть до $83—86 за баррель.

Впрочем, по словам специалиста, большинство участников рынка прогнозируют повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Такое решение американского регулятора может оказать небольшое краткосрочное давление на сырьевые котировки, и стоимость нефти может опускаться к $75 за баррель, не исключил Чернов.

Ранее стало известно о том, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с 30 марта.