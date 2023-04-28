Инвестор Сидоров спрогнозировал незначительное проседание рубля в ближайшее время

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT рассказал о ситуации на валютном рынке.

По словам специалиста, на данный момент заметно, что валютный рынок полностью растерял изначальный импульс после оттока капитала.

«Курс доллара закрепился пока на отметке 81,46 рубля, евро — 89,58. Это в целом несколько ниже, чем при закрытии биржи на прошлой неделе. Впереди у нас период уплаты основных налогов, поэтому экспортёры сейчас активно продают валюту. Вероятность того, что кто-то затеет спекулятивную активность против российской валюты и начнёт искусственно обрушивать её курс, невелика», — считает Сидоров.

Он также отметил, что внешнеэкономический фон «остаётся умеренно негативным».

«Здесь главным образом чувствуется влияние банковского сектора США, на который нефтяные котировки обычно реагируют более заметно. Плюс первые майские выходные. Так что мне видится незначительное проседание рубля к доллару и евро, но в коридоре не более 40 копеек», — заключил собеседник RT.

Ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев рассказал, что российская сторона практически полностью отказалась от трансграничных расчётов в долларе.