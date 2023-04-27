Депутат Топилин рассказал о важности предоставления кредитных каникул для участников СВО
- РИА Новости
Парламентарий отметил, что законопроект о предоставлении кредитных каникул для участников СВО был «отработан» с Центральным банком.
«В начале, конечно, были некоторые шероховатости…Но потом всё наладилось и сейчас очень хорошо работает. Насколько мне известно, в последнее время никаких жалоб и отклонений не было. Буквально недавно Госдума внесла изменения, где уточнили все позиции, связанные со списанием кредитов в случае, к сожалению, гибели или инвалидности», — сообщил Топилин.
Он также рассказал, что кредитные каникулы были одной из основных мер поддержки участников СВО.
«Мы же когда в начале мобилизационного периода все эти идеи собирали, мы общались с семьями, задавали вопросы мобилизованным. Мы шли по такой схеме: если людям это нужно, значит это должно работать и должно быть принято», —заключил собеседник RT.
Ранее в Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей.