Депутат Топилин рассказал о важности предоставления кредитных каникул для участников СВО

Экс-министр труда и социальной защиты России, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что банки России предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей.

Парламентарий отметил, что законопроект о предоставлении кредитных каникул для участников СВО был «отработан» с Центральным банком.

«В начале, конечно, были некоторые шероховатости…Но потом всё наладилось и сейчас очень хорошо работает. Насколько мне известно, в последнее время никаких жалоб и отклонений не было. Буквально недавно Госдума внесла изменения, где уточнили все позиции, связанные со списанием кредитов в случае, к сожалению, гибели или инвалидности», — сообщил Топилин.

Он также рассказал, что кредитные каникулы были одной из основных мер поддержки участников СВО.

«Мы же когда в начале мобилизационного периода все эти идеи собирали, мы общались с семьями, задавали вопросы мобилизованным. Мы шли по такой схеме: если людям это нужно, значит это должно работать и должно быть принято», —заключил собеседник RT.

Ранее в Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей.