Экспорт России в Индию превысил $40 млрд

Министерство торговли и промышленности Индии представило данные, согласно которым Россия за неполный 2022–2023 финансовый год поставила в страну товаров на $41,6 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это является рекордным показателем. В итоге Россия оказалась пятым крупнейшим торговым партнёром страны.

При этом поставки индийских товаров в Россию составили лишь $2,8 млрд, что привело дефициту торгового баланса Индии с Россией — $38,75 млрд.

Ранее вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что торговый оборот между Россией и Индией по итогам 2022 года возрос по сравнению с предыдущим годом более чем в 2,5 раза и составил свыше $35 млрд.