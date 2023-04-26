Зампред ВТБ спрогнозировал отказ вкладчиков от долларов и евро к концу 2025 года

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Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников спрогнозировал отказ вкладчиков банка от долларов и евро к концу 2025 года.
Зампред ВТБ спрогнозировал отказ вкладчиков от долларов и евро к концу 2025 года
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По его мнению, к концу 2025 года сбережений в европейской и американской валюте в банке не будет.

«По нашим оценкам, к концу 2025 года граждане прекратят, в нашем банке по крайней мере, сберегать иностранную валюту», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в текущем году доля вкладов в ВТБ в соответствующей валюте снизится до 7%.

Отдельно Печатников указал на рост сбережений в юанях.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.

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