Депутат Гутенёв: дедолларизация набирает всё больший темп

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Ангелина Шурпина
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что ЕС может вернуться к использованию национальных валют из-за утраты евро роли универсального платёжного средства.
Депутат Гутенёв: дедолларизация набирает всё больший темп
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Как пояснил Гутенёв, сейчас наблюдается падение спроса на традиционные резервные валюты — доллар и евро. По его словам, дедолларизация набирает всё больший темп.

«Плюс несбалансированность бюджетов внутри ЕС и та эмиссионная накачка, которая происходит, приведёт к тому, что наиболее крепкие в плане бюджета страны Европы будут выходить в парадигму, предшествующую интеграционным процессам, которые были в ЕС», — считает Гутенёв.

Единственный вопрос, по его мнению, — какая из стран будет обладать устойчивой экономикой.

«Если раньше локомотивами экономического роста ЕС традиционно были Германия, Франция, Австрия, то сейчас мы видим, что процесс деградации промышленности Германии приобрёл необратимый характер. В первую очередь это вызвано безответственной политикой, которую проводит руководство Германии, полностью будучи зависимым от евро-атлантического курса», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ЕС может вернуться к использованию национальных валют из-за утраты евро роли универсального платёжного средства.

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