ЕС может вернуться к использованию национальных валют из-за утраты евро роли универсального платёжного средства.

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание».

Он отметил, что евро утрачивает роль универсального платёжного средства.

«Поэтому вполне вероятно, что Европу ждёт возврат к прежнему. Добро пожаловать вновь в систему финансового лоскутного одеяла с национальными валютами. Ну тогда прощай, евро, здравствуй, марка, лира, ну и французский франк, наверное», — заявил Медведев.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.

Панкин также подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.