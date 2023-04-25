Медведев: из-за утраты роли евро Евросоюз ждёт возврат к национальным валютам
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Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание».
Он отметил, что евро утрачивает роль универсального платёжного средства.
«Поэтому вполне вероятно, что Европу ждёт возврат к прежнему. Добро пожаловать вновь в систему финансового лоскутного одеяла с национальными валютами. Ну тогда прощай, евро, здравствуй, марка, лира, ну и французский франк, наверное», — заявил Медведев.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.
Панкин также подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.