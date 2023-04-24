Депутат Бахарев заявил, что преимущества внедрения цифрового рубля очевидны

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, один из авторов пакета федеральных законов о внедрении цифрового рубля Константин Бахарев в беседе с RT прокомментировал заявление министра финансов России Антона Силуанова о том, что Центробанк до конца года запустит цифровой рубль в обращение.

«Мы готовили проект не один год с коллегами из правительства России, из Банка России. Внесли его в Госдуму в конце прошлого года и приняли его в первом чтении. Сейчас законопроект проходит процедуру подготовки ко второму чтению», — рассказал депутат.

Он напомнил, что введение цифрового рубля предусмотрено стратегией развития национальной платёжной системы.

«Это обдуманный шаг со стороны Банка России и законодателей в лице депутатов Госдумы. Мы начали обсуждать этот документ ещё в 2020 году и достаточно долго его готовили. Учтён мировой опыт. Сегодня по этому пути идут многие страны. Не только, например, Китай, но и страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки», — добавил Бахарев.

Он также обратил внимание на то, что цифровизация рубля является частью процесса цифровизации финансового рынка.

«Это для граждан в первую очередь вопрос безопасности. Это для граждан — вопрос возможности осуществления любых переводов и конвертации рублей в цифровую форму и обратно. Абсолютно бесплатно и без комиссии, как это часто происходит при конвертации из наличных в безналичные и наоборот», — добавил собеседник RT.

По его мнению, цифровизация рубля также поможет бизнесу снизить издержки на осуществление денежных переводов.

«Кроме этого, это потенциально очень привлекательный инструмент для осуществления торговых операций. По крайней мере, с контрагентами из дружественных юрисдикций, которые точно так же, как мы, будут обладать советующий цифровой инфраструктурой», — отметил депутат.

Бахарев считает, что необходимо более активно проводить разъяснительную кампанию, в том числе и в СМИ, поскольку вокруг внедрения цифрового рубля «гуляет много слухов».

«Например, о том, что граждан якобы обяжут открывать цифровые кошельки. Или о том, что пенсии и социальные выплаты будут осуществляться теперь только в цифровых рублях. Это неправда… Мы не видим в этом (цифровизации рубля. — RT) никаких дополнительных рисков ни для граждан, ни для бизнеса, а вот преимущества, на мой взгляд, очевидны», — заключил законодатель.

Ранее Силуанов заявил, что Центробанк до конца года запустит цифровой рубль в обращение.