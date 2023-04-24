Экономист Беляев назвал конъюнктурными отклонениями снижение курса доллара

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс доллара опустился ниже 81 рубля.

По мнению специалиста, данное снижение курса является конъюнктурным отклонением от центрального курса.

«Он (центральный курс. — RT) равняется примерно восьмидесяти одному с небольшим. Точно посчитать очень трудно. И то, что на данный момент курс доллара снизился, это никакие не серьёзные события, а лишь колебание вокруг базовой цифры», — объяснил Беляев.

По его мнению, снижение курса доллара также может свидетельствовать о возможном прекращении тенденции к уменьшению курса рубля.

«Но говорить о том, что эта тенденция на укрепление рубля такая долгосрочная, пока преждевременно. Скорее всего, ближайшие две-три недели можно говорить только о стабилизации рубля вокруг цифры в восемьдесят один. Может быть, речь пойдёт и о некотором укреплении, но это ещё надо будет посмотреть на цифры ближайших нескольких дней. Но пока это похоже на прекращение тенденции к удешевлению рубля вследствие того, что наша экономика и наши предприниматели прекратили свою инертную паузу и приступили к делам и развитию бизнеса», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 10 апреля.

Об этом свидетельствуют данные торгов.