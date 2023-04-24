Заммэра Ефимов: фармзавод Москвы увеличит производственные площади

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что производственные площади столичного фармацевтического завода вырастут почти в полтора раза.

«Биотехнологическая компания «Фирн М» построит новый цех рядом с уже действующим заводом. Таким образом увеличит производственные площади до 6,6 тыс. кв. м — более чем на 40%», — цитирует Ефимова kp.ru.

По его словам, рост в некоторых отраслях экономики сегодня происходит на фоне существенного снижения конкуренции на рынке.

Как отмечается, в настоящее время в Москве более 200 компаний производят изделия медицинского назначения и лекарства. Им полагается большой пакет мер поддержки.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.