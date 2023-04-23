Новак: промышленность России более конкурентоспособна из-за низких цен на газ в стране

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Промышленность России более конкурентоспособна на мировом рынке из-за низких цен на газ в стране. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.
Новак: промышленность России более конкурентоспособна из-за низких цен на газ в стране
  • РИА Новости

Он напомнил, что цены на газ регулируются государством как для промышленности, так и для населения. В переводе на валюту они составляют порядка $70—75 за 1 тыс. куб. м. На мировых рынках, в том числе в Европе, цена составляет $500.

«Наши промышленные потребители имеют меньшие затраты, соответственно, имеют больше конкурентоспособность на мировых рынках по реализации своей продукции», — сказал Новак в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.

При этом в прошлом году цены в Европе доходили до $3,8 тыс., что «чуть ли не в 50 раз выше, чем у нас в России», отметил вице-премьер.

Как ранее писала газета «Коммерсантъ», «Газпром» предлагает начать либерализацию цен на газ для промышленных потребителей.

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