«Росатом» получил лицензию на сооружение АЭС малой мощности в Якутии

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«Росатом» получил лицензию на сооружение АЭС малой мощности в Якутии, начало её эксплуатации планируется в 2028 году.
«Росатом» получил лицензию на сооружение АЭС малой мощности в Якутии
  • РИА Новости

«Концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») получил лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на размещение Якутской атомной станции малой мощности в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия)», — приводит РИА Новости сообщение госкорпорации.

Отмечается, что ввод станции с реакторной установкой РИТМ-200Н запланирован на 2028 год.

Ранее сообщалось, что некоторые восточноевропейские АЭС планируют заменить российский уран, чтобы снизить зависимость от ядерного топлива из России.

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