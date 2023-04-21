«Росатом» получил лицензию на сооружение АЭС малой мощности в Якутии, начало её эксплуатации планируется в 2028 году.

«Концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») получил лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на размещение Якутской атомной станции малой мощности в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия)», — приводит РИА Новости сообщение госкорпорации.

Отмечается, что ввод станции с реакторной установкой РИТМ-200Н запланирован на 2028 год.

Ранее сообщалось, что некоторые восточноевропейские АЭС планируют заменить российский уран, чтобы снизить зависимость от ядерного топлива из России.