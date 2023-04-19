Аналитик Пикин назвал обычным колебанием снижение цены на нефть Brent

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал данные о том, что цены на нефть марки Brent опустились ниже $83 за баррель.

По словам специалиста, если цены находятся в коридоре $70—90 за баррель, то это можно назвать «обычным колебанием».

Он отметил, что ценовые изменения в обозначенном выше коридоре связаны в основном с новостным фоном.

«Например, вчера вышла информация по запасам. На основе этой информации сделали вывод, что можно играть на понижение. На следующей неделе выйдет другая информация — все сыграют на повышение. Это нормальная динамика», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE опустилась ниже $83 за баррель впервые с 31 марта.