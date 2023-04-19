В Минфине России допустили использование ИИ в составлении бюджета в будущем
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«Если мы немножечко пофантазируем по теме искусственного интеллекта, можно будет себе представить, что какие-то базовые прогнозы бюджета и формирование базового бюджета могут в принципе делать алгоритмы, исходя из тех задач, которые будут поставлены. Понятно, что это такая сущность, которую нельзя полностью отдать на автоматизацию, но тем не менее все эти инструменты можно использовать в работе Минфина», — сказал он на конференции «Финтех в новой системе координат». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее руководитель направления продаж «Авито Работа» Роман Губанов в беседе с «Известиями» рассказал, что нейросети уже в этом году могут быть использованы в целом ряде направлений человеческой деятельности.
Глава Сбербанка Герман Греф также допустил риск появления закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта по аналогии с ядерным клубом.