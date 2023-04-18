В ЦБ заявили, что годовая инфляция в России снизилась
- РИА Новости
«В марте инфляция замедлилась до 3,5% преимущественно за счет эффекта высокой статистической базы весны 2022 года. Он продолжает сказываться — к 10 апреля оценка годовой инфляции понизилась до 3,15%», — цитирует экспертов Центробанка ТАСС.
При этом отмечается, что рост цен производителей потребительских товаров постепенно усиливается. Это указывает на вероятное повышение инфляционного давления в предстоящие месяцы.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России к концу апреля опустится до отметки ниже 3%.