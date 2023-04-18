«Роснефть» требует компенсации от ФРГ за убытки от внешнего управления НПЗ в Шведте
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Об этом ТАСС рассказал берлинский адвокат Бертран Мальмендье, представляющий интересы «Роснефти» в суде.
«Подано заявление в Минэкономики с требованием возместить ущерб за потери, понесённые за первые шесть месяцев внешнего управления», — заявил он.
Ранее суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, поддержав передачу её активов под внешнее управление.
В сентябре 2022 года Минэкономики ФРГ сообщило, что Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing были переданы под управление регулятора Германии.