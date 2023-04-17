Дерипаска: рост процентных ставок может привести к дисбалансу мировой финансовой системы

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска выразил мнение, что увеличение мирового долга и рост процентных ставок могут стать причиной дисбаланса глобальной финансовой системы.
Дерипаска: рост процентных ставок может привести к дисбалансу мировой финансовой системы
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Как отметил Дерипаска, мировой долг уже достиг $290 трлн. При этом в 2025 году Соединённые Штаты будут вынуждены потратить на обслуживание долга $767 млрд.

По словам бизнесмена, такая ситуация является сигналом для всех развивающихся стран, что они могут оказаться в глубокой долговой яме.

«Рост процентных ставок неизбежно приведёт к разбалансировке всей системы мировых финансов, и ситуация вполне может выйти из-под контроля», — предупредил Дерипаска.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики выросла на фоне стремления центробанков разных стран мира сдержать высокую инфляцию.

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