Интерфакс: размер ставки единоразового сбора со сверхприбыли бизнеса составит 10%
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Агентство напоминает слова министра финансов Антона Силуанова о том, что выплатить сбор в 2023 году, не дожидаясь юридического вступления поправок в силу, будет выгоднее.
При этом поправки в Налоговый кодекс формально вступят в силу только 1 января 2024 года.
Источники агентства отметили, что при досрочной выплате ставка налога составит 5% от суммы превышения прибыли.
«При осуществлении платежа в 2024 году придётся отдать вдвое больше — 10%. Формально эти 10% и будут ставкой налога», — говорится в новости.
Как отмечал Силуанов, единоразовый платёж в бюджет затронет лишь десятую часть российских компаний.