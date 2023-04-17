Интерфакс: размер ставки единоразового сбора со сверхприбыли бизнеса составит 10%

Ставка единоразового сбора со сверхприбыли бизнеса в бюджет России может составить 10%, однако при досрочной уплате снизится до 5%, пишет Интерфакс со ссылкой на источники, которые ознакомились с законопроектом Минфина, предусматривающим поправки в Налоговый кодекс.

Агентство напоминает слова министра финансов Антона Силуанова о том, что выплатить сбор в 2023 году, не дожидаясь юридического вступления поправок в силу, будет выгоднее.

При этом поправки в Налоговый кодекс формально вступят в силу только 1 января 2024 года.

Источники агентства отметили, что при досрочной выплате ставка налога составит 5% от суммы превышения прибыли.

«При осуществлении платежа в 2024 году придётся отдать вдвое больше — 10%. Формально эти 10% и будут ставкой налога», — говорится в новости.

Как отмечал Силуанов, единоразовый платёж в бюджет затронет лишь десятую часть российских компаний.